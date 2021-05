🎧 "Più spazi per i mercati contadini in città ": presidio-mercato sabato Piazza Poggi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:09 Share Share Link Embed

Il Coordinamento delle Comunità Contadine Toscane chiede nuovi spazi per i mercati cittadini per vendere prodotti biologici e a km zero

Più spazi pubblici per l’agricoltura ecologica e di prossimità . I contadini e le contadine del Coordinamento delle Comunità Contadine Toscane hanno organizzato un presidio – mercato in Piazza Poggi che si terrà domani sabato 29 maggio alle ore 9 per chiedere un nuovo spazio per un mercato settimanale, dopo la Fierucola e Piazza Tasso.

“Chiediamo all’amministrazione comunale l’uso della piazza della Terrazza Marasco per un mercato settimanale contadino. Nei mesi scorsi abbiamo avviato una trattativa col comune che però va molto a rilento e come agricoltori abbiamo invece bisogno di riprendere a lavorare dopo i lunghi e duri mesi di lockdown”, spiega Luca Milazzo, del Coordinamento delle Comunità Contadine Toscane.

Luca Milazzo è un apicoltore da 5 anni e contadino, ha un’azienda agricola a San Miniato con gli amici Paolo e Sofia che coltivano varietà di semi antichi e sono parte del Coordinamento delle Comunità Contadine Toscane. “Tra qualche settimana i nostri campi saranno pieni di prodotti genuini e non ci sembra giusto che i tempi della politica siano così dissonanti rispetto alle esigenze di chi vuol tornare a vendere prodotti sani a km zero e dei consumatori che in alternativa devono approvvigionarsi dalla grande distribuzione con prodotti non freschi e di importazione”.