Pistoia- Prato: bando per colonnine di ricarica in hotel

Il bando, aperto dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato ha un budget complessivo di 80mila euro per finanziare l’acquisto e l’installazione di nuove colonnine per la ricarica elettrica.

Un bando per l’installazione di dispositivi di ricarica elettrica per le imprese alberghiere della propria area di competenza: lo ha aperto la Camera di Commercio di Pistoia e Prato. Il bando è realizzato con il sostegno di Fondazione Caript per favorire l’utilizzo di veicoli elettrici e incentivare forme di turismo eco-sostenibile.

Budget complessivo di 80mila euro per finanziare l’acquisto e l’installazione di nuove colonnine per la ricarica elettrica. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute, pari al 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo di 3.000 euro. Il contributo non potrà superare i 5.000 euro.

“Questo bando rappresenta un primo passo positivo verso un territorio più sostenibile, con l’obiettivo di rendere le destinazioni turistiche più attraenti, anche per quei turisti che cercano esperienze più responsabili dal punto di vista ambientale – commenta Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato – Si tratta di un’opportunità per le imprese alberghiere che vogliono diversificarsi e rafforzare la propria competitività nel settore del turismo”.

Le imprese alberghiere possono richiedere il contributo per investimenti da effettuare dopo la data di presentazione della domanda di contributo. Sono finanziabili le spese per l’acquisto e l’installazione di nuovi dispositivi di ricarica e i costi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione. La domanda di contributo va presentata dalle ore 18 del 5 ottobre 2023 fino alle 23.59 del 5 dicembre 2023. Le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse. Ogni impresa alberghiera può presentare una sola domanda di contributo.