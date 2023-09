Fallimenti pilotati da finto commercialista, 5 arresti a Firenze

Fallimenti pilotati, 5 arresti – Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per questo sono finite agli arresti 5 persone.

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nell’ambito di una piu’ ampia inchiesta che allo stato vede indagati 22 persone e circa altrettante societa’, hanno dato esecuzione a una ordinanza restrittiva della liberta’ personale di cui una in carcere e 4 agli arresti domiciliari nei confronti di persone fisiche che a vario titolo si sono rese responsabili dei reati. Contestualmente, i finanzieri fiorentini hanno eseguito numerose perquisizioni nella citta’ metropolitana di Firenze e nelle province di Livorno, Milano, Reggio Calabria, Lucca, Pisa, Pordenone, Roma e Frosinone.

L’indagine svolta dal 2 Nucleo Operativo Metropolitano di Firenze, anche attraverso indagini tecniche, ha permesso di acclarare un collaudato e pluriennale sistema delinquenziale, gestito da una famiglia toscana. Dalle attivita’ info-investigative poste in essere e’ stato possibile rilevare come i principali indagati, attraverso prestanome e con la collaborazione di consulenti che esercitavano abusivamente la professione di dottore commercialista rilevavano, intestandole fittiziamente a “teste di legno”, societa’ gravate da consistenti debiti sia commerciali che erariali, permettendo cosi’ ai reali proprietari di evitare conseguenze civili e penali e di sottrarsi al pagamento delle imposte. Infatti, in alcuni casi, le societa’ restavano inattive e venivano svuotate dei propri asset principali, in altri continuavano ad operare gestite dai vecchi proprietari e in altri ancora venivano utilizzate solo per emettere fatture e far circolare denaro tra le varie societa’ di “famiglia”.

Contestualmente all’esecuzione degli arresti e’ stato eseguito il sequestro finalizzato alla confisca diretta di 3 immobili siti nel comune di Reggio Calabria del valore di 750mila euro nonche’ il sequestro e il sequestro di 106.651,00 nei confronti di 3 persone fisiche per i delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta fraudolenta e cagionamento doloso del dissesto.