Pistoia: lite tra senzatetto per giovane donna, grave 51enne accoltellato

E’ finita con un accoltellamento una lite scoppiata ieri sera a Pistoia tra due clochard per una giovane donna, anche lei senza casa e verso la quale i due uomini avevano manifestato attenzioni, e anche a causa dell’alcol. Grave l’uomo ferito, un 51enne che dopo essere stato operato è ora ricoverato in prognosi riservata.

Arrestato dalla polizia il presunto accoltellatore, un 59enne originario della provincia di Benevento. E’ quanto spiegato dalla squadra mobile di Pistoia. Teatro dell’aggressione un edificio dismesso dell’ex Centro sociale di via Pacinotti.



La lite tra i due senza tetto, uno dei quali alloggiato nell’ex Centro sociale, è scoppiata intorno alle 22. Entrambi, spiega la polizia, avevano bevuto alcol in abbondanza e dalle parole sono poi passati alle vie di fatto. Il 59enne in particolare avrebbe estratto un coltello ferendo il ‘rivale’ nella parte sinistra del tronco e poi dandosi alla fuga. Grazie alla presenza di due testimoni sono stati allertati i soccorsi e insieme al 118 è arrivata la polizia, riuscita a identificare l’aggressore poi rintracciato, dopo controlli in altri edifici usati dai senza tetto, presso una sorella che abita in provincia di Pistoia, nella zona di Chiesina Uzzanese.

Il 51enne ha riportato una profonda ferita che gli ha causato una forte emorragia interna e interessato uno dei reni. L’indagine è coordinata dal procuratore reggente di Pistoia Giuseppe Grieco.