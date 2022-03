Pistoia: finge fare vaccini, medico a giudizio immediato

Pistoia – La procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato nei confronti di Federico Calvani, il medico di famiglia della Montagna Pistoiese che si trova agli arresti domiciliari dal 31 dicembre scorso con l’accusa di aver messo in piedi e gestito un vasto giro per il rilascio di Green pass fasulli a pazienti provenienti da Pistoia, Lucca, Firenze, Prato e Pisa.

La notizia è stata riportata dai quotidiani La Nazione e Il Tirreno. Nel decreto compaiono come parti lese l’Asl e lo Stato italiano, per il danno ricevuto: il medico, infatti, è accusato di falso ideologico, per aver inserito una attestazione falsa sul sistema informatico sanitario regionale dei pazienti, ma anche di peculato, per aver disperso le dosi di vaccino ricevute dall’Asl, e infine di truffa ai danni dello Stato, per aver percepito nei mesi gli indennizzi spettanti per ogni dose di vaccino falsamente somministrata.

Il medico, riportano ancora i quotidiani, convinto sostenitore della inefficacia del vaccino, avrebbe rilasciato le false attestazioni senza richiedere ai pazienti nessun compenso aggiuntivo. Il giudice delle indagini preliminari ha fissato per il 21 giugno l’inizio del processo davanti al tribunale collegiale.