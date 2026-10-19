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Mar 20 Ott 2026
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ToscanaCronacaPistoia: ANPI e pax Christi contro invito scolaresche a Festa Folgore
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Pistoia: ANPI e pax Christi contro invito scolaresche a Festa Folgore

By Domenico Guarino
Folgore pistoia

 È polemica a Pistoia per l’invito rivolto agli studenti delle scuole superiori alla Festa nazionale della Brigata paracadutisti Folgore, in programma venerdì 23 ottobre allo stadio Melani per l’84/o anniversario della battaglia di El Alamein. A criticare il coinvolgimento delle scolaresche sono Anpi e Pax Christi.

La presidente provinciale Pistoia dell’Anpi, Rosalba Bonacchi, e l’associazione cattolica – con un comunicato intitolato ‘La pace si impara: smilitarizziamo le scuola’ – contestano la partecipazione coatta delle classi durante l’orario scolastico. Secondo l’Anpi, pur senza mettere in discussione il valore e l’operato quotidiano delle forze armate, celebrare El Alamein rischia di promuovere una cultura militarista, ignorando la frattura storica tra l’esercito fascista, impegnato nel 1942 in una guerra d’aggressione a fianco della Germania nazista, e le attuali Forze Armate repubblicane. Contestati anche i messaggi della locandina (“custodi del mito”, “la storia continua”), ritenuti in contrasto con i valori costituzionali e antifascisti.

Pronta la replica del tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al valor militare, che parla di “pericolosa miopia ideologica” e di gravi inviti alla disobbedienza. Per Paglia, le forze armate non possono essere considerate un’eccellenza solo quando intervengono nelle emergenze o per spalare il fango e diventare “sgradite” se incontrano i giovani per parlare di patria, legalità e servizio. Impedire agli studenti di conoscere da vicino i militari, conclude, impoverisce la loro crescita democratica. Sulla vicenda interviene anche l’Istituto storico della Resistenza di Pistoia, che ha promosso un incontro pubblico con lo storico Francesco Filippi dal titolo “El Alamein dal mito alla storia”. L’Istituto chiarisce che non si tratta di una contro-manifestazione, ma di un’iniziativa collegiale promossa per analizzare criticamente il messaggio dell’Esercito, contestando il “cortocircuito” culturale che associa l’eredità del nazifascismo alle istituzioni della Repubblica.

A intervenire anche i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi, portavoce dell’opposizione ed ex sindaco di Pistoia, e Alessandro Capecchi: “Stop a strumentalizzazioni – sottolineano in una nota -. E’ folle chi osa dire che potrebbero essere un esempio sbagliato per i nostri giovani. Il 183mo Reggimento Nembo della Folgore rappresenta una realtà che rappresenta un patrimonio importante per la nostra città, non soltanto sul piano militare e storico, ma anche su quello sociale e umano”.

Per Tomasi e Capecchi, “anche con la precedente amministrazione abbiamo ritenuto opportuno ospitare questa manifestazione di carattere regionale. Il 183mo Nembo della Folgore è legato alla città, ogni parà del Nembo è gemellato con un rione, sono donatori dell’Avis, sono stati operativi tra la popolazione durante il Covid, partecipano stabilmente alle missioni di pace nel mondo, sono parte della liberazione del Paese dal nazi-fascismo. Molti militari vivono a Pistoia da tempo, vi hanno costruito le proprie famiglie. I paracadutisti della Folgore, di stanza presso la caserma Marini di Pistoia, sono un’istituzione della città”

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