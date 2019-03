Pistoia: 3 fascicoli a procura minori per ragazzina bullizzata in giardino liceo

Gli agenti avrebbero visionato un video e ascoltato una decina dei ragazzi presenti nel giardino dove l’adolescente è stata anche legata con dello scotch di carta. La stessa 15enne era stata subito sentita in questura

Sarebbero tre i fascicoli trasmessi dalla digos di Pistoia alla procura del tribunale di

minori di Firenze che coordina l’inchiesta su quanto successo lo scorso 28 marzo alla studentessa di 15 anni che si è ubriacata durante un’assemblea e che sarebbe stata ‘bullizzata’ da alcuni compagni, tutti minorenni.

Gli agenti avrebbero visionato un video e ascoltato una decina dei ragazzi presenti nel giardino dove l’adolescente è stata anche legata con dello scotch di carta. La stessa 15enne

era stata subito sentita in questura a Pistoia. Oggi i fascicoli riguardanti i 3 ragazzi sarebbero stati trasmessi alla procura dei minori anche se, secondo quanto appreso, le indagini non

sono ancora terminate e potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

La ragazzina, 15 anni, secondo quanto raccontato dalla preside, aveva portato alcune bottiglie di alcolici e superalcolici e ha bevuto fino a sentirsi male. In giardino i compagni “le hanno dipinto la faccia, tirato acqua e presa a calci e l’hanno legata con lo scotch anche sulla bocca”. Dopo aver bevuto sia nel locale dov’era in corso l’assemblea degli studenti, sia nei bagni, secondo quanto spiegato dalla preside Pastacaldi, la 15enne si è spostata in giardino “stendendosi sull’erba” ed è qui che i compagni l’hanno presa di mira.”Lo scotch dalla bocca glielo hanno tolto loro per farla vomitare e poi lo hanno rimesso”. “Ho voluto incontrare io la stampa, affinché non vengano diffuse informazioni inesatte o peggio ancora infondate, come la storia del palo: non esiste alcun palo al quale sarebbe stata legata la studentessa bullizzata ”, ha aggiunto parlando comunque di “un fatto gravissimo” e ricordando di aver chiesto l’intervento della digos.