Pisa, Teatro Nuovo: debutta “L’amore all’età di Giulietta”

Giovedì 9 maggio alle ore 21.00, al Cinema Teatro Nuovo di Pisa andrà in scena “L’amore all’età di Giulietta”, una rivisitazione della tragedia shakespeariana a cura della compagnia Policardia Teatro, diretto da Andrea Elodie Moretti.

Cinque adolescenti interpreteranno i personaggi principali del dramma tratto da Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Lo spettacolo debutta dopo uno studio del testo durata quindici anni e in questa nuova versione il regista esplora e rielabora i contenuti fondamentali dell’opera.

Nella pièce “L’Amore all’età di Giulietta” viene messo in scena l’Amore incondizionato personificato da Giulietta che ha il compito di mettere l’innamorato di fronte all’impegno, alla verità e alla sincerità nelle parole e nelle azioni. Giulietta non ha dubbi a scegliere la via della morte pur di continuare ad incarnare, insieme a Romeo, l’ideale dell’Amore incondizionato.

Lo spettacolo vedrà in scena: Simone Sommariva, Elodie Moretti, Viola Palagi, Nicola Dalle Mura, Silvia Valente, Matteo Giordano Biondi, Cecilia Delle Fratte, Elena Tagliagambe, Caterina Ardizzon, Beatrice Lombardi, Maria Giulia Cabiddu, Pietro Anastasi, Gabriele Finzi, Andrea Aquilante, Filippo Cancellotti, Francesco Loi, Massimiliano Baccelli, Andrea Tassinari, Giuseppe Leonardi, Giuliano Turri.

La compagnia Policardia Teatro nasce con lo scopo di diffondere l’arte del teatro tra i bambini e i ragazzi a Viareggio. Attualmente, con il lavoro di 12 attori/formatori, opera nella formazione teatrale con corsi di teatro in oltre venti istituti scolastici della Toscana e organizza laboratori e corsi di teatro privati per bambini, ragazzi ed adulti.