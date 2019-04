Pisa sperimenta algoritmo per pulizia strade

Si chiama ‘Eco city monitor’ ed è un sistema informativo, unico in Italia, per il monitoraggio e controllo dei servizi di pulizia delle strade, raccolta rifiuti, disinfestazione e derattizzazione. Lo ha ideato e realizzato la direzione ambiente Emas del Comune di Pisa, in collaborazione con l’azienda Sistemi Territoriali srl di Cascina (Pisa).

È stato presentato in anteprima alla Conferenza Esri Italia, che si è svolta a Roma nei giorni scorsi, dedicata alle soluzioni e tecnologie geospaziali.

“Grazie al lavoro dei nostri uffici – spiega l’assessore all’Ambiente Filippo Bedini – il Comune potrà dotarsi di uno strumento che aiuterà a rendere più immediati i controlli su disservizi e problematiche nella gestione dei servizi ai cittadini”.

Il sistema, ideato dal geologo Marco Redini, ha molteplici funzionalità e consente un efficace controllo dei servizi erogati dai vari gestori. Per quanto riguarda la pulizia delle strade, ogni notte un avanzato algoritmo analizza i dati Gps degli automezzi impegnati nel servizio raccolta rifiuti e identifica le strade che, eventualmente, non sono state servite. A questo punto invia una mail al Comune e al relativo gestore che dovrà motivare le ragioni dei disservizio e pianificare subito un nuovo passaggio. Il sistema sta terminando la fase di sperimentazione e a breve sarà in funzione, con la realizzazione di una app che consentirà agli operatori del Comune di visualizzare ogni mattina un elenco ottimizzato di sopralluoghi da effettuare per verificare la qualità dei servizi erogati dai gestori, documentando tutto con note, foto e altre informazioni utili, contestualmente sarà rilasciata anche una app con cui i cittadini potranno accedere a informazioni certificate relativamente al regolare svolgimento dei servizi nelle vie della città.