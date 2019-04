Lucca: cadavere in casa con ferite da arma da taglio

Il cadavere di un uomo di 60 anni originario dello Sri Lanka è stato trovato questa mattina in un appartamento in via del Toro, nel centro storico di Lucca.

Due persone vengono ascoltate in questo momento in questura a Lucca dagli uomini della polizia che indagano sulla morte dell’uomo. Il cadavere presenta ferite da arma da taglio e non si esclude l’ipotesi dell’omicidio. Le due persone accompagnate in questura, secondo quanto si apprende, sarebbero coinquilini della vittima. Con il passare delle ore sembra farsi largo l’ipotesi di una lite finita in tragedia.

(notizia in aggiornamento)