Pisa, prefetto: più controlli contro vendita abusiva alcol

“Inizia oggi una strategia di intervento mirata e precisa per reprimere il fenomeno della vendita abusiva di alcolici in piazza dei Cavalieri”. Lo ha annunciato il viceprefetto vicario di Pisa Valerio Massimo Romeo, al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura alla presenza di tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e del sindaco, Michele Conti accompagnato dall’assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno. Si parte dunque da piazza dei Cavalieri con controlli mirati che si estenderanno poi ad altre zone nevralgiche del centro storico pisano. “Sono state attuate altre misure che riguardano l’intensificazione dei servizi in piazza della stazione – ha spiegato Romeo – ma anche presidi fissi in piazza dei Cavalieri oltre che in piazza delle Vettovaglie”. Numerose le forze messe in campo per cercare di debellare il fenomeno della vendita abusiva di alcolici ma anche per riportare ordine e sicurezza nel centro storico. “Presidi fissi due volte alla settimana da parte delle forze dell’ordine polizia, carabinieri, guardia di finanza con l’ausilio anche dell’esercito – ha aggiunto Romeo – oltre a frequenti passaggi e controlli da parte della polizia municipale per servizi di ordine pubblico con l’obiettivo di eliminare il fenomeno non più tollerabile in questa città”.