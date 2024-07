Pisa: precipita con il parapendio, un morto

PISA – Un uomo di 53 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri in seguito a un incidente durante un volo con il parapendio.

Il 53enne si era da poco lanciato dal monte del Legnaio nel comune di Vecchiano (Pisa) quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato schiantandosi al suolo: nell’impatto ha perso la vita.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha liberato il corpo intrappolato nelle lamiere per affidarlo alle cure del personale del 118 ma per il 53enne non c’era ormai più niente da fare. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo quanto si è appreso, il parapendio ha improvvisamente perso quota precipitando rovinosamente in un campo di grano. Sull’accaduto indaga la polizia per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.