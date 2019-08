Pisa: pentola sul fuoco causa incendio palazzina

Un incendio è divampato in una cucina di una palazzina a Pisa senza per fortuna coinvolgere gli occupanti ma procurando danni piuttosto importanti all’immobile. l’incidente è stato provocato da una pentola a pressione, lasciata sul fuoco acceso. I vigili del fuoco hanno avuto iniziali difficoltà ad accedere al l’appartamento per la presenza del fumo e perché l’edificio si trova in una strada molto stretta. Nel giro di qualche ora i pompieri sono comunque riusciti a domare le fiamme e bonificare l’appartamento, che si trova al terzo piano della palazzina, dalla presenza del fumo.

Una porzione del tetto è stata coinvolta dalle fiammeriportando danni parziali. Le famiglie che abitano all’interno della palazzina sono state evacuate nell’attesa di ulteriori verifiche sulle condizioni degli appartamenti. Sul posto si trova anche il responsabile della Protezione civile del Comune di Pisa incaricato di sistemare gli abitanti in caso di inagibilità dell’edificio. Una studentessa fuori sede, la cui abitazione è rimasta coinvolta nell’incendio, si è vista assegnare una sistemazione temporanea dalla Società della salute di Pisa. La giovaenon aveva non aveva altre soluzioni che l’albergo, viste le condizioni della sua abitazione situata nella zona di Porta nuova, immediata periferia della città non distante dalla Torre pendente.

Lo riferisce la Sds. L’intervento, ha spiegato l’assessore comunale al welfare e presidente della Sds pisana Gianna Gambaccini, “ha consentito di trovare un’albergazione d’emergenza a una studentessa fuori sede che non aveva soluzioni alternative e a cui assicureremo anche sostegno psico-sociale pure per i prossimi giorni perché molto provata dall’evento. Abbiamo avuto colloqui anche con le altre cinque famiglie – spiega l’assessora – residenti nell’edificio e verificato che, come comprensibilmente capita spesso in questi casi, tutte preferivano appoggiarsi provvisoriamente da parenti o amici: una donna invalida si è trasferita provvisoriamente nell’abitazione di un parente del marito e in questo caso abbiamo provveduto prontamente a spostare nella nuova residenza provvisoria l’assistenza infermieristica di cui beneficiava e verificato che tutte le altre quattro famiglie avessero trovato una sistemazione idonea. In ogni caso – conclude Gianna Gambaccini – i sei nuclei familiari coinvolti saranno visitati a domicilio già la prossima settimana per valutare eventuali altre necessità di sostegno e accompagnamento”.