Pisa: morto scrittore e dantista Marco Santagata

E’ morto stamani all’ospedale di Pisa lo scrittore e docente universitario Marco Santagata, 73 anni. Era malato da tempo ma l’infezione da Covid 19 sarebbe stata fatale.

Sabato si era diffusa la notizia della sua morte, poi la famiglia aveva invece precisato che le sue condizioni si erano aggravate e diventate irreversibili. Ora il decesso, comunicato anche al rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella. “Con Marco ci lascia un grande intellettuale e un amico generoso – ha commentato Mancarella – e di lui oltre al grande sapere, ci mancheranno l’infinita curiosità, il desiderio di conoscere e la sottile ironia. È stato uno dei grandi maestri del nostro ateneo e il vuoto che lascia difficilmente sarà colmabile. Anche per questo, in segno di riconoscimento, avevo pensato a lui come professore emerito. Adesso, però, è il tempo del cordoglio e l’Università di Pisa si stringe attorno alla sua famiglia in quest’ora così difficile” .

Santagata è stato un dantista eccezionale e un docente universitario e critico letterario molto apprezzato, ma anche scrittore di successo: aveva vinto il premio Campiello nel 2003 con ‘Il maestro dei santi pallidi’ e il premio Stresa nel 2006 con ‘L’amore in sé’.