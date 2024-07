Pisa Jazz Rebirth: Lakecia Benjamin + Trilok Gurtu e Frida Bollani Magoni

Nuovi concerti da non perdere targati Pisa Jazz Rebirth. Sabato 20 luglio la sassofonista contralto e compositrice Lakecia Benjamin, nella stessa serata anche il virtuosismo di Trilok Gurtu. Mercoledì 24 luglio la straordinaria Frida Bollani Magoni che torna a incantare il pubblico con un nuovo tour.

“Phoenix” è il nuovo album della sassofonista contralto e compositrice Lakecia Benjamin, pubblicato il 27 gennaio 2023 tramite Whirlwind Recordings. L’album è stato prodotto dalla pluripremiata vincitrice di diversi Grammy, Terri Lyne Carrington, e presenta una formazione stellare di ospiti appositamente selezionati: Dianne Reeves, Georgia Anne Muldrow, Patrice Rushen, Sonia Sanchez, Angela Davis e Wayne Shorter. “Phoenix” è una doppia metafora. Lakecia Benjamin fa riferimento alla città di New York in cui è cresciuta e che ha visto morire lentamente durante la pandemia e poi rinascere. Ma è anche un riferimento personale alla morte da cui miracolosamente scappa nell’autunno del 2021 a seguito di un grave incidente automobilistico. Questo nuovo lavoro è anche un’opportunità per mettere in evidenza le sue composizioni personali oltre alla creatività, al talento e all’impegno delle artiste femminili che la circondano.

In apertura Trilok Gurtu. Percussionista dallo straordinario virtuosismo e dalla classe assoluta, nel corso di tutta la sua quarantennale carriera Trilok ha attratto un’impressionante serie di artisti di livello mondiale, a cominciare da John McLaughlin -nel cui trio, Trilok si è affermato come solista – seguito da Joe Zawinul, Jan Garbarek, Bill Evans, Pharoah Sanders, Dave Holland, gli Oregon, con cui ha girato letteralmente il mondo… tutti folgorati dal magistrale senso del ritmo di Trilok.

Sabato 20 luglio inizio live ore 20.45.

Mercoledì 24 luglio sempre al giardino Scotto di Pisa sarà la volta di Frida Bollani Magoni. Dopo il successo di critica e pubblico dei precedenti tour, dove ha calcato palchi prestigiosi in Italia e all'estero conquistando tutti a suon di continui sold-out, la straordinaria musicista torna a incantare il pubblico con un nuovo tour. Un nuovo concerto che la vedrà al piano, con la sua voce che darà vita sia a brani inediti che a grandi capolavori riarrangiati appositamente per l'occasione. A guidare l'artista il suo amore sconfinato per la musica, protagonista della sua vita fin da piccolissima e che la porta a soli 18 anni ad avere una maturità artistica che non conosce eguali. Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione, che nei concerti live si manifesta in tutta la sua potenza. Inizio Live ore 21.00