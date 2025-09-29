Pisa, dopo rissa in piazza movida comitati chiedono ‘ misure urgenti’

Rissa in piazza delle Vettovaglie, fulcro della movida da Pisa, “necessarie misure urgenti per la sicurezza e il decoro urbano”. Così in una nota Niko Pasculli, presidente del coordinamento dei comitati, commentando quanto accaduto nella notte tra il 26 e il 27 settembre.

“Piazza delle Vettovaglie è stata purtroppo teatro di una violenta rissa che ha coinvolto numerosi individui, degenerata, come già accaduto in passato, nel lancio di bottiglie di vetro, con grave rischio per l’incolumità pubblica” sono “”necessarie misure urgenti per la sicurezza e il decoro urbano”. Così in una nota Niko Pasculli, presidente del coordinamento dei comitati per la sicurezza di Pisa, commentando quanto accaduto nella notte tra il 26 e il 27 settembre.

“Tali episodi rappresentano un fatto grave e inaccettabile, che mina la sicurezza dei cittadini e compromette il decoro di una delle piazze più significative e frequentate del centro storico di Pisa – prosegue Pasculli -. È doveroso sottolineare come, negli ultimi anni, la stessa area sia stata più volte interessata da situazioni analoghe, senza che si sia giunti a una soluzione definitiva. Alla luce di quanto accaduto, riteniamo indispensabile l’adozione di misure concrete e immediate: un presidio costante delle forze dell’ordine nelle ore serali e notturne; il divieto di utilizzo e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, al fine di prevenire ulteriori episodi di pericolo per la collettività”.

“Rinnoviamo pertanto l’appello alle istituzioni competenti – conclude la nota – affinché si attivino tempestivamente per garantire sicurezza, tutela e vivibilità a piazza delle Vettovaglie e alle aree limitrofe, restituendo alla cittadinanza un luogo di incontro e socialità che merita di essere valorizzato e non lasciato in balia del degrado”.