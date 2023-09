Pisa: 11 denunce per AIR B&B abusivi, 1,2 mln i ricavi non dichiarati

11 persone denunciate per violazione degli obblighi previsti dal Tulps il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di finanza di Pisa in città e provincia in b&b e altre strutture ricettive.

Esercitava l’attività ricettizia nella propria casa da 4 anni non aveva “mai effettuato alcuna comunicazione degli alloggiati, né dichiarato i redditi derivanti da detta attività”. La struttura però era “sistematicamente pubblicizzata su siti Internet specializzati, su cui erano visibili le numerose recensioni lasciate dagli ospiti, a testimonianza della redditizia attività svolta”. E’ questo uno dei casi venuti a galla grazie all’indagine delle Fiamme a Pisa.

In altre 5 strutture, a Pisa e a Calci, constatate, “in tutti i casi, diverse irregolarità; in particolare una struttura ricettiva” avrebbe “celato al fisco ricavi per 1,2 milioni di euro. In un altro caso, un immobile” è stato “sub-locato a più soggetti, senza le necessarie autorizzazioni per una regolare attività di affittacamere o b&b, riscontrando violazioni tributarie per canoni di locazione percepiti e non dichiarati per un valore di oltre 110.000 euro”.

In altre tre strutture, sempre in provincia di Pisa, nell’ambito di controlli svolti nei comuni di Pontedera, Chianni e Terricciola, riscontrata invece “la mancata presentazione agli uffici comunali della prevista Scia e l’omessa comunicazione delle generalità delle persone alloggiate all’autorità di Ps.

All’interno di una struttura ricettiva sono stati individuati ben 13 turisti tedeschi e il titolare aveva già incassato” 7.000 euro per il soggiorno settimanale, “in evasione d’imposta”. Da controlli dei militari di San Miniato poi, riscontrate violazioni per omessa trasmissione all’autorità di Ps delle schede alloggiati e in un caso disconoscendo la qualifica di ente no profit in capo ad un’associazione gestore di un’attività ricettiva, riconducendo i redditi percepiti ad attività di impresa. Infine rilevato dai finanzieri di Volterra, durante controlli a Casale Marittimo, Guardistallo, che un immobile era stato locato a uso turistico senza effettuare le previste comunicazioni abilitative per l’esercizio dell’attività.