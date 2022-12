Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità: Salvini, portare avanti sia aeroporto Firenze che Pisa

Firenze, si svolge oggi presso il Cinema La Compagnia, giovedì 22 dicembre, l’evento annuale della Regione Toscana per fare il punto sulle politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti, dando conto di quanto realizzato in attuazione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità – PRIIM.

Tra i vari ospiti anche il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vice premier Matteo Salvini che, in collegamento video, ha fatto sapere che in Toscana “sto seguendo anche il dossier aeroportuale, cercando ovviamente di fare quello di cui sono convinto, ossia di portare avanti entrambe le infrastrutture”, ovvero gli aeroporti di Firenze e Pisa, “che non sono in competizione, ma possono assolutamente e devono assolutamente essere complementari”. Il vicepremier ha inoltre sottolineato che “Non è che se cresce Firenze va male per Pisa, e se invece cresce Pisa va male per Firenze. Io penso che siano assolutamente entrambi utili e indispensabili per lo sviluppo economico, commerciale, e turistico della straordinaria terra di Toscana”.

Salvini ha poi informato che “Sul porto di Livorno ci sarà un focus particolare per superare dei ritardi perché i soldi ci sono. Ieri ho fatto un primo incontro con i 16 responsabili di tutte le autorità portuali italiane, mi sono soffermato anche col collega di Livorno”. Fra le altre infrastrutture toscane ancora da realizzare, Salvini ha spiegato che per la Grosseto-Fano “si è arrivati alla conferenza dei servizi per la Galleria della Guinza” fra Umbria e Marche, e “conto entro la fine dell’anno di chiudere quantomeno l’acquisizione del progetto da parte di Anas per il Corridoio Tirrenico, non so da quanti anni se ne stia parlando. Lì non entro nel merito delle burocrazie, però preliminarmente Anas, che è sotto il diretto controllo di FS e quindi del Mit, deve lavorare per acquisire il progetto che consta di alcune decine di milioni di euro di spesa”.

Peraltro, ha aggiunto il ministro Matteo Salvini, la settimana prossima “ci sarà un CIPE con 24 interventi Anas per 4 miliardi da sbloccare, e ci sarà la comunicazione al CIPE dell’aggiornamento su due opere già commissariate, quindi che stiamo seguendo settimanalmente, la tangenziale di Lucca e il collegamento Prato Est-Prato Ovest”.