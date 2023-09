Piano dei rifiuti, domani il voto in Consiglio regionale

Il piano rifiuti targato Monia Monni alla prova del voto in consiglio regionale. Dopo il summit del Pd e il via libera della commissione ambiente domani va in aula in regione.

La commissione Ambiente del Consiglio regionale esprime parere favorevole all’adozione del nuovo piano dei rifiuti della Regione Toscana. Il voto, avvenuto a maggioranza, viene accolto molto positivamente dal governatore Eugenio Giani che a questo punto si attende il disco verde dall’aula consiliare già durante la seduta di mercoledì prossimo.

A una precisa domanda sul fatto che quella di domani possa essere la volta giusta, il presidente della Regione ribatte infatti: “Spero proprio di sì, comunque il passaggio in commissione è molto importante, l’approvazione dell’adozione è una notizia di significato per il governo della Toscana- dichiara ai giornalisti a margine di una conferenza stampa- il piano dei rifiuti consente di fissare dimensionamenti, tecnologie, prospettive di una Toscana che si libera delle discariche, le riduce a un terzo rispetto a quelle che sono ora per creare invece opportunità che si legano alla raccolta differenziata e che vedono in questo momento 18 proposte che possono avere una loro ‘avvalorazione’ attraverso l’approvazione del piano”.

Secondo Giani “è indubbio che tutto questo completa un procedimento amministrativo, poi si tratta di passare all’operatività nelle singole realtà in cui questi impianti si realizzeranno”.

“Il piano regionale dei rifiuti adesso deve essere adottato dall’aula, già mercoledì. Poi ci sarà lo spazio nei 60 giorni successivi per le osservazioni e per migliorarlo. Il partito regionale accompagnerà tutto il percorso che abbiamo di fronte in stretto contatto con i nostri sindaci e amministratori. Il piano dei rifiuti è innovativo, basato sull’idea di circolarità, concilia sviluppo e ambiente ed é in linea con la nostra idea di sostenibilità”. Lo afferma in una nota stampa Diego Blasi, portavoce dell’esecutivo del Pd della

Toscana.