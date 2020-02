Piaggio: Usb, presto tavolo al ministero su futuro precarie

Una delegazione di lavoratrici precarie licenziate dalla Piaggio, accompagnante dall’Usb e dalla consigliera regionale Irene Galletti, hanno incontrato presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la vicecapo di gabinetto Fabia D’Andrea, per illustrarle “la questione delle trenta operaie storiche ‘licenziate’ da Piaggio dopo 15 anni di precariato che da 13 giorni occupano il tetto del cosiddetto Palazzo Blu di Pontedera (Pisa)”, un edificio in prossimità di uno degli ingressi dello stabilimento motoristico.

Lo ha reso noto il sindacato di base. “La delegazione – si legge nella nota sindacale – ha spiegato nel dettaglio le ragioni della protesta alla rappresentante del ministro che si è impegnata a prendere contatti con tutti i soggetti coinvolti, Piaggio compresa, e a convocare un tavolo in sede ministeriale per affrontare e risolvere quanto prima la vertenza in corso. I dettagli dell’incontro saranno illustrati domani alle 12 durante una conferenza stampa che si terrà di fronte al Palazzo Blu di Pontedera”.