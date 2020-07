Petroio (SI): residenti fondano coop per salvare antico borgo

Il progetto, nato grazie ad un finanziamento messo a disposizione da un bando della Regione Toscana, punta anche al recupero e alla riapertura dell’albergo ristorante a Palazzo Brandano, edificio di proprietà pubblica

Un intero paese si costituisce in una cooperativa di comunità e si mobilita per evitare la chiusura del bar e dello spaccio alimentare. Succede a Petroio, piccolo borgo del Senese, dove 149 abitanti su poco meno di 300 residenti hanno unito le forze e, insieme ad imprese

locali, si sono messi insieme per creare e gestire un albergo diffuso e un piccolo negozio di artigianato locale. Il progetto, nato grazie ad un finanziamento messo a disposizione da un bando della Regione Toscana, punta anche al recupero e alla riapertura dell’albergo ristorante a Palazzo Brandano, edificio di proprietà pubblica.

Inoltre, per favorire la nascita di nuove professioni sarà realizzato uno spazio di coworking con wi-fi all’interno del bar e le funzioni di ufficio di informazioni turistico. “Si è concluso positivamente un percorso – ha detto il sindaco Roberto Machetti – con l’intento di recuperare posti di lavoro, valorizzare le tradizioni locali, puntando su artigianato e accoglienza”. Saranno organizzati infine, cercando finanziamenti nazionali ed europei, spazi e servizi per le prima necessità, la salute, l’aiuto agli anziani o il mercato di prodotti agricoli.

Tra le attività che il progetto punta a valorizzare anche il locale museo della terracotta..