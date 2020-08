Peretola, 8 viaggiatori non-Ue respinti all’aeroporto

Firenze, bloccati e respinti all’aeroporto di Peretola dalla Polaria, la Polizia di frontiera aerea, otto passeggeri in arrivo da paesi inseriti nella black list poiché considerati ad alto rischio epidemiologico.

Le verifiche per il contrasto alla diffusione del Coronavirus nelle ultime settimane hanno fermato alla frontiera passeggeri provenienti da Brasile (quattro), Perù (2), Cile e Repubblica Dominicana, arrivati all’aeroporto di Peretola, da altri aeroporti europei, dove avevano fatto scalo.

Sono stati ricondotti nel paese europeo di provenienza tramite lo stesso aereo col quale erano arrivati. In base al dpcm del 7 agosto 2020, chi proviene o è transitato negli ultimi 14 giorni da paesi con alto tasso epidemiologico può fare ingresso in Italia solo se cittadino Ue o familiare di cittadino Ue con residenza anagrafica in Italia in data anteriore all’entrata in vigore del divieto.

Complessivamente, nell’ambito dei controlli relativi al contenimento della diffusione del Coronavirus, sono 20.560 i passeggeri identificati dalla Polaria dal maggio scorso.