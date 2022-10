Pd su Renzi: i problemi si risolvono in Comune e non al bar o con le petizioni

Pd: la nota dopo la conferenza stampa di oggi di Matteo Renzi “prendiamo atto che IV non esce dalla Giunta. Se si resta nel governo della città i problemi si risolvono in Comune e non al bar o con le petizioni”.

Di seguito la nota stampa diffusa:

Al di là dei soliti toni e delle solite battute, prendiamo atto che Italia Viva resta in Giunta con l’Assessora Meucci , mai è stata posta la questione. Bizzarro che il leader nazionale di Italia Viva, Matteo Renzi, abbia deciso di esporre le sue critiche da un locale davanti a Palazzo Vecchio, i problemi si risolvono dentro il Comune non al bar di fronte.

E altrettanto bizzarro ci pare il fatto che lanci una petizione popolare, dato che non è all’opposizione ma è al governo della città con un suo assessore.

Il Sindaco e la giunta hanno modo di confrontarsi costantemente nel loro lavoro quotidiano. Ci risulta che finora – nelle tante occasioni in cui la giunta ha discusso di questo tema – l’assessora Meucci non abbia mai manifestato una posizione diversa da quella dell’amministrazione che da anni fa della sicurezza stradale e della legalità un elemento centrale e condiviso.

Sui temi della petizione siamo pronti ad un confronto costruttivo.

La sicurezza stradale per il PD è una priorità. Da gennaio ci sono stati 1700 feriti e 10 morti e per rispetto alle loro famiglie e alle associazioni delle vittime della strada evitiamo ogni polemica. Anzi, ciò che chiede la petizione annunciata da Renzi l’Amministrazione ha già cominciato a farlo: la segnaletica è stata già potenziata e lo sarà ancora di più e, come ha detto l’assessore Giorgetti, per quanto riguarda gli incassi da sanzioni ogni anno l’amministrazione comunale spende per la sicurezza stradale quanto previsto dalla legge. Riguardo all’aumento dei limiti di velocità in città, qualunque discussione non può prescindere da un’attenta valutazione tecnica e legale sull’impatto sugli incidenti e sul rischio della vita umana.

Intendiamo incontrarci con i rappresentanti comunali di Azione e di IV per un confronto di merito tra le forze di maggioranza sul governo della città e sulle priorità dei prossimi due anni. Dalle parole di Renzi consideriamo chiusa la discussione sui posti di assessori in giunta, che ha detto non sono il punto del contendere.

Pensiamo a Firenze e ai fiorentini, questa è la nostra priorità: abbiamo molto da fare e non possiamo perdere tempo in polemiche sui giornali o in discussioni sui posti.

Non cerchiamo incidenti né alimentiamo scontri sterili: dobbiamo lavorare insieme tutti i giorni per Firenze”.

Monica Marini, segretaria PD Metropolitano di Firenze

Andrea Ceccarelli, segretario PD Cittadino di Firenze