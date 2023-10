🎧Pd: dalla Toscana parte la formazione di partito, Schelin "Presto percorsi nazionali" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:06 Share Share Link Embed

Pd: “Ringrazio il Pd Toscana per questa bella opportunità di formazione”, e “presto partiranno anche i percorsi di formazione del partito a livello nazionale: ci teniamo in rete perché queste esperienze regionali e locali sono preziosissime”. Lo ha affermato Elly Schlein, segretaria del Pd, in collegamento video con la presentazione della scuola di formazione del Pd Toscana, oggi a Firenze.

“C’è un grande bisogno di fare formazione politica, di questo siamo molto convinti. La mia generazione non ha avuto grandi possibilità ” su questo fronte, “invece, noi crediamo molto” in questa esperienza. Servirà ad “aprire le porte del partito e costruire una nuova classe dirigente all’altezza”.

Lo sottolinea la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in video collegamento, alla presentazione della Scuola formazione dei dem toscani. Il punto, aggiunge, ora è “operare in rete”, visto che “presto partiranno anche i percorsi di formazione del partito a livello nazionale”. In questo senso “le esperienze territoriali, capillari, sono preziosissime”.

“Questa domenica con le forze di opposizione faremo il Firma Day sul salario minimo: abbiamo bisogno di tornare in Parlamento rafforzati da un forte sostegno popolare su questa proposta, perché sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento”. Lo ha affermato Elly Schlein, in collegamento ricordando che l’11 novembre il Pd organizzerà anche “una grande manifestazione popolare” a Roma “per il diritto alla salute che è messo in discussione dai tagli di Giorgia Meloni e del suo governo, per la scuola pubblica come prima grande leva di emancipazione sociale, per il lavoro dignitoso, per il contrasto ai cambiamenti climatici, per le politiche industriali che servono al Paese proprio per stare a testa alta dentro queste transizioni”.