Pastiecceria Sieni: “Ce la mettiamo tutto a ripartire, ma rischiamo di rimanere soli”

“Questa città si è basata sul turismo e adesso ne paghiamo le conseguenze”.

“Noi siamo meno penalizzati perché abbiamo una nostra clientela locale ma se manca liquidità anche se ce la mettiamo tutta per ripartire qui alla fine non rimarrà nessuno”, è la testimonianza della titolare dell’Antica Pasticceria Sieni in via dell’Ariento che ai microfoni di Chiara Brilli racconta la sua esperienza.