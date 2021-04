🎧 Pasqua, vaccini in Toscana: tutte le info per somministrazioni e prenotazioni

Grazie a un accordo con il commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo alla Toscana va una tranche di 10mila vaccini. Confermate dunque le prenotazioni già effettuate dal 2 al 6 aprile e ampliamento delle possibilità di prenotazione sul portale, sfruttando al massimo la capacità di vaccinazione degli hub anche in questi giorni di festa.

A causa del ritardo della nuova fornitura da parte di AstraZeneca  sono slittate per ora soltanto le prenotazioni di ieri 1 aprile, che vengono traslate in blocco al prossimo 7 aprile, mantenendo lo stesso orario e lo stesso punto vaccinale, indicati dal cittadino al momento della prenotazione originale.

Pertanto, coloro che avevano prenotato per il 1 aprile (circa 10mila persone) dovrebbero aver ricevuto un sms, con indicata la nuova data (quella del 7 aprile). Qualora il diretto interessato volesse prenotare in altra data e orario, dovrà cancellare in autonomia sul portale l’appuntamento comunicato tramite sms e provvedere a una nuova prenotazione. Saranno contattati dalle Aziende sanitarie i familiari e i caregiver (circa 2.291 persone) di minori di età compresa fino a 16 anni (con gravi patologie e/o disabilità ) a oggi non vaccinabili in virtù della loro età , già registrati sul portale regionale.