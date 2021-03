🎧 Astrazeneca: Giani, "I prenotati del 1 aprile faranno vaccino il 7 alla stessa ora" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:20 Share Share Link Embed

Coloro che avevano prenotato il vaccino Astrazeneca per il primo di aprile, faranno la vaccinazione, nello stesso posto e alla stessa ora, il 7 aprile, a causa del ritardo nella consegna delle dosi.

Gli altri appuntamenti, dal 2 aprile, in poi sono invece confermati. Lo ha annunciato il presidente Giani a margine di una conferenza stampa a Firenze.

“Per evitare confusione nell’invio di sms e fare tutto con la massima semplicità – ha spiegato Giani – coloro che avevano la prenotazione il giorno primo aprile sono alla stessa ora e nello stesso luogo il 7 aprile, ovvero viviamo la traslazione di sei giorni dell’appuntamento”.

“Con il generale Figliuolo – ha aggiunto Giani – abbiamo raggiunto un’intesa operativa per cui le dosi previste di Astrazeneca arriveranno il 2 aprile sera, quindi andranno in attività il 3, ma ci sarà un anticipo nella giornata di domani con un carico da Roma di 10mila dosi che poi noi restituiremo la prossima settimana. Arrivando domani ci consentiranno di portarle negli hub per la somministrazione regolare il 2 aprile”.

“Ci aspettiamo oggi, domani e dopodomani una forte somministrazione di vaccini per gli over 80. Mi aspetto di superare le 20 mila inoculazioni di vaccini agli over 80 al giorno. Vorrei ringraziare i medici di famiglia per il lavoro che svolgono e tutto lascia pensare, perche’ hanno ritirato le dosi, che noi possiamo arrivare all’obiettivo che ci proponiamo”. Lo dichiara il governatore.

“Stamani eravamo a 141 mila dosi somministrate- aggiunge- il mio obiettivo e’ che si vada oltre le 200 mila dosi il giorno di Pasqua. Oggi mi attendo una bella somministrazione, ma il numero effettivo lo daremo stasera. Tutto, pero’, mi lascia intendere che oggi sara’ la prima giornata in cui supereremo le 20 mila somministrazioni di Pfizer per gli ultraottantenni”.