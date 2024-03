Pasqua al Cinema La Compagnia di Firenze!

A Pasqua arrivano 2 doc straordinari, un film cult da recuperare e 3 opere di Yorgos Lanthimos. Orlando – My Political Biography e 20 Days in Mariupol (vincitore qualche settimana fa del PREMIO OSCAR come Miglior Documentario), Radio On un road movie cult con una colonna sonora incredibile da riscoprire 45 anni dopo, e un tris di film per intenditori a firma di Yorgos Lanthimos.

Al Cinema La Compagnia (via Cavour 50r Firenze) dal lungo weekend pasquale si riparte con un sacco di nuovi titoli. Vi aspettano un paio di doc straordinari come Orlando – My Political Biography e 20 Days in Mariupol (vincitore qualche settimana fa del PREMIO OSCAR come Miglior Documentario), Radio On un road movie cult con una colonna sonora incredibile da riscoprire 45 anni dopo, e un tris di film per intenditori a firma di Yorgos Lanthimos. Non mancheranno le rassegne abituali: la retrospettiva dedicata a David Cronenberg (questa settimana eccezionalmente di martedì!) e Cinefilante a La Compagnia, con i corti animati per i piccoli spettatori dai 3 anni di età.

Orlando – My Political Biography – Un doc che disegna il ritratto di un mondo che cambia e della rivoluzione di genere e non binaria in corso. Presentata al 64° Festival dei Popoli, la “biografia corale” diretta dal filosofo Paul B. Preciado torna a La Compagnia. Domenica 31 alle ore 21.00 Info

20 days in Mariupol Il doc che si è aggiudicato l’Oscar come Miglior Documentario 2024 per il suo racconto vivido e straziante dell’assedio di Mariupol. Una finestra su cosa significhi fare giornalismo da una zona di conflitto e sull’impatto che questo ha in tutto il mondo. Domenica 31 ore 15.00 (lunedì 1 aprile ore 17.00) Info

Radio Days Restaurato dopo 45 anni, il film cult di Chris Petit prodotto da Wim Wenders. Un road movie intimista, ricco di riferimenti al clima sociale e politico della Gran Bretagna di fine anni ’70, con la colonna sonora firmata da Kraftwerk, David Bowie, Lene Lovich, Wreckless Eric. Domenica 31 ore 19.00 Info

Da martedì 2 aprile Povere creature! Arriva anche a La Compagnia, in lingua originale, l’ultimo film di Yorgos Lanthimos vincitore di 4 Premi Oscar. Info