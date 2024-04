Musei Civici Fiorentini aperti oggi, ecco visite e attività

La pasquetta al museo, con un ricco programma di visite e di attività organizzate da MUS.E nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi.

In Palazzo Vecchio saranno fruibili le Visite a palazzo, con accesso esclusivo al Camerino di Bianca Cappello, gli intramontabili Percorsi segreti, le proposte per famiglie Vita di corte, Per fare una città ci vuole un fiore, Favola della tartaruga con la vela.

Oggi lunedì 1° aprile e domani martedì 2, poi, i bambini e i loro accompagnatori potranno fruire straordinariamente dell’attività dedicata alla storia del cioccolato Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato (h11).

Anche a Palazzo Medici Riccardi sono previste le visite guidate alle bellezze del museo (martedì h9.45 e h11). Ancora, presso il Museo Novecento è in programma la visita alle esposizioni dedicate ad André Butzer e a Jannis Kounellis (martedì h9.45 e h11), così come sarà possibile partecipare alle visite per giovani e adulti al Museo Stefano Bardini, con la mostra dedicata al fotografo Mimmo Jodice (oggi lunedì h14 e h15.30), a Santa Maria Novella (oggi lunedì h9.45 e h11), al Memoriale delle deportazioni (oggi lunedì h10 e h11.30).

Ecco gli orari di apertura: Palazzo Vecchio: Aperto dalle 9:00 alle 19:00, Torre d’Arnolfo: Aperta dalle 9:00 alle 17:00, Museo Novecento: Aperto dalle 11:00 alle 20:00, Complesso di Santa Maria Novella: Aperto dalle 9:30 alle 17:30 con ingresso gratuito in occasione della Pasqua, Museo Stefano Bardini: Aperto dalle 11:00 alle 17:00.