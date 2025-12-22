Parterre Firenze: Libertà Entertainment, società vincitrice del Bando di riqualificazione, sollecita il Comune per l’avvio dei lavori

Dopo oltre un anno e mezzo dall’aggiudicazione del bando, la Società Libertà Entertainment Srl, vincitrice e legittima affidataria della gara per la riqualificazione dell’Area Parterre, sollecita il Comune di Firenze ad accelerare l’avvio dei lavori.
La società sottolinea che, nonostante la costante ed ampia disponibilità dimostrata nel corso di quasi due anni per venire incontro alle diverse indicazioni dell’Amministrazione comunale, ha dovuto confrontarsi con ripetuti ritardi non certamente imputabili alla società. La stessa conferma pertanto la propria piena disponibilità a realizzare il progetto così come originariamente proposto nel Bando di gara denominato “Theatre Sphere”, a cura dello Studio di architettura Ginkgo STP, e pienamente conforme agli obiettivi ed alle finalità della procedura di concessione”.
“L’idea progettuale consiste nel creare al Parterre un ambiente polifunzionale e innovativo nell’ambito delle attività culturali, musicali e dello slow food con l’intenzione di portare una innovazione nel panorama fiorentino che ad oggi gode di pochi poli attrattivi multifunzionali” spiega ancora la società.
“Dopo 30 anni l’Area Parterre – evidenzia Libertà Entertainment – versa ancora oggi in uno stato di abbandono e degrado, e ogni ritardo nell’avvio dei lavori ne peggiora ulteriormente la situazione.”
Libertà Entertainment ribadisce la propria disponibilità a continuare a collaborare fattivamente con l’Amministrazione come già fatto in questo anno e mezzo, nel pieno rispetto del progetto originario e delle finalità previste dal bando, sollecitando che vengano fissate tempestivamente le condizioni per l’avvio dei lavori.