Parco delle Cascine: rapinato e aggredito rider

Firenze, il Parco delle Cascine teatro ancora una volta di aggressioni e furti: questa volta a farne le spese un giovane rider.

Il protagonista sfortunato di questa vicenda è infatti un giovane rider di 26 anni che durante la serata di sabato scorso, intorno alle 22.30, stava attraversando il Parco delle Cascine con la sua bici per effettuare una consegna per Uber. Improvvisamente il giovane ragazzo è stato raggiunto da due uomini che lo hanno stordito con dello spray urticante e lo hanno colpito con un pugno. Una volta tramortito, i due aggressori gli hanno rubato i due smartphone e il portafogli nel quale erano presenti circa 250 euro e diverse carte di pagamento. Ottenuto il bottino, i due uomini sono fuggiti.

A quel punto, uno volta ripresosi, il giovane si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Qui i sanitari lo hanno visitato e gli hanno diagnosticato un trauma cranico contusivo non commotivo guaribile in 5 giorni. Al momento le indagini sono seguite dai alcuni uomini dell’Arma dei Carabinieri, i quali, dopo aver effettuato un sopralluogo, stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona del Parco delle Cascine per riuscire a riconoscere e individuare i due aggressori.