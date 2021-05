Parcheggio alle cascatelle di Saturnia, indagini procura

Partite dopo esposto associazione, su acquisto terreni per sosta vicino alle cascatelle di Saturnia

La procura di Grosseto ha aperto un’inchiesta sulle procedure adottate dal Comune di Manciano per avviare l’acquisto di due terreni, non ancora definito, di circa due ettari e mezzo che si trovano accanto alle Cascatelle del Gorello a Saturnia, che l’Amministrazione vorrebbe adibire a parcheggio per auto e bus, così da evitare la sosta ‘selvaggia’ data la grande affluenza di persone alla località termale.

Le indagini, come riporta il Tirreno, sono condotte dai carabinieri dopo un esposto presentato dal comitato di cittadini ‘Save Saturnia’ che si oppone all’operazione perché teme che un parcheggio delle dimensioni volute dal Comune deturpi il paesaggio. Sfumato il progetto di contingentare gli ingressi al sito termale, anche il terreno vicino alle Cascatelle, che il Comune affittava da un privato per farne un parcheggio, quest’anno non è disponibile. L’area dovrebbe infatti essere sotto sequestro per presunti abusi edilizi. Il Comune intanto ha organizzato un servizio di navette. Nel 2018 l’amministrazione guidata dal sindaco Mirco Morini ha cercato di trovare una soluzione al problema del parcheggio e nel 2020 ha chiuso l’acquisto dei terreni con due proprietari, al costo complessivo di 96mila euro, e il 18 marzo di quest’anno il consiglio comunale ne ha deliberato l’acquisizione. Ora l’inchiesta della procura.

Il comitato Save Saturnia aveva appreso, dalla convocazione del Consiglio Comunale, che l’amministrazione di Manciano acquisterà due ettari e mezzo di terreno agricolo al costo di circa 100 mila euro. Giovedì 18 marzo scorso aveva portato in approvazione la delibera di acquisto funzionale alla realizzazione di un mega parcheggio di macchine e autobus in prossimità delle Cascate del Mulino continuando a denunciare la mancanza di trasparenza dell’amministrazione che non ha mai illustrato il progetto sulla riqualificazione dell’area.