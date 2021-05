🎧Nardella: "Ci stiamo attrezzando per post coprifuoco" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed

Lamorgese presto a Firenze, presiederà comitato sicurezza. Il sindaco ha commentato l’organizzazione delle misure di gestione della città dopo il 21 giugno, quando sarà superato il coprifuoco

“Nel breve periodo dobbiamo monitorare questo graduale allentamento” delle restrizioni anti-Covid, “e quindi ci stiamo già attrezzando per gestire la città anche nella notte quando il coprifuoco sarà completamente eliminato dopo il 21 giugno”.

Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, a margine di un’iniziativa di Confesercenti. “E’ uno degli argomenti che tratteremo anche con la ministra Lamorgese – ha detto – che ha accolto l’invito mio e della prefetta Guidi e verrà presto a Firenze per presiedere un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Nardella ha rilanciato la richiesta di un fondo a sostegno delle città d’arte: “Le città d’arte sono le città che hanno sofferto più di tutte, le imprese che operano nelle città d’arte, non solo nei centri storici ma in tutti i territori di queste città , sono quelle che hanno subito le conseguenze negative della pandemia più di tutte, e quindi abbiamo bisogno di un fondo che possa dare risorse strutturali. Non penso solo a questa situazione di emergenza, ma penso ai prossimi 2-3 anni. Io ho incontrato il ministro Franco dieci giorni fa. Speriamo che queste risorse possano arrivare con i decreti prossimi, o anche nella conversione del decreto sostegni 2, nel dibattito parlamentare. Ci presenteremo anche ai parlamentari per far presente questo tipo di esigenza”.

Si era pronunciato sul coprifuoco anche il presidente Eugenio Giani la scorsa settimana:“ll fatto che si possa portare il coprifuoco alle 24, e dal 21 giugno a eliminarlo, è un fatto importante per una città turistica come Firenze” .