Palio Siena: “da emendamento nuovo scenario per 2022”

Lo ha detto il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, riferendosi al sub emendamento 2.1000′ che consente in zona bianca Covid feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto. “Aspettiamo ritorno carriere dopo due anni di stop”

“Ieri è stato approvato il ‘sub emendamento 2.1000’ che consente in zona bianca Covid feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto; questo apre un nuovo scenario per i Palii di Siena 2022”. Così il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, all’indomani dell’approvazione in Senato dell’emendamento su eventi e manifestazioni culturali. “L’iniziativa presa dal Comune di Siena, richiesta dal sottosegretario del Ministero dell’Interno Molteni e appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha trovato accoglimento – spiega De Mossi – Abbiamo lavorato intensamente a questo risultato: ora ci rimboccheremo le maniche con ancora maggiore entusiasmo nell’attesa di poter rivivere la nostra festa dopo due anni di stop”.

“Con l’approvazione di questo emendamento, comincia per la nostra città un percorso importante, un percorso che se vissuto in sinergia con tutte le altre istituzioni, potrebbe condurci a rivivere il Palio“, ha poi spiegato il sindaco di Siena Luigi De Mossi durante la conferenza stampa sull’approvazione in Senato dell’emendamento sugli eventi e manifestazioni culturali. “L’interruzione della nostra festa ha causato a tutto il territorio forti danni – ha proseguito – per questo ora ci aspetta un grande lavoro, per tornare a correre il Palio e farlo, se davvero restiamo in zona bianca, alle adeguate condizioni che ci consentano di godere da parte del popolo la nostra festa. Questo deve essere il tema fondamentale”. De Mossi ha concluso: “Come Comune ovviamente ci siamo portati avanti inviando uno specifico protocollo alle altre istituzioni, sono convinto che ci sarà una collaborazione fattiva con tutta la comunità senese, in primis con le Contrade che più di ogni parte coinvolta hanno voglia di tornare sul tufo di Piazza del Campo”.