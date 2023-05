Palazzuolo sul Senio, tutti in salvo i 43 alunni e 4 insegnanti, bloccati, per le frane cadute sulle vie di accesso

Firenze, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, ha dato alcuni aggiornamenti sui danni creati dal Maltempo in Alto Mugello, dove anche domani le scuole saranno chiuse a Marradi e a Palazzuolo sul Senio, a causa del protrarsi dell’emergenza maltempo: il codice arancione per l’area è stato infatti prorogato a domani.

“A Palazzuolo sul Senio il sindaco mi ha segnalato una situazione che riguarda 50 bambini che erano in gita lì e sono stati comunque tratti tutti in salvo, si trovano nel paese di Palazzuolo. Adesso si tratta di riportarli a Firenze. Per tutta la notte – ha anche detto Giani – sono stato in contatto con i sindaci, soprattutto con i sindaci Tommaso Triberti di Marradi e Moschetti di Palazzuolo sul Senio. I danni principali sono a Marradi dove vi sono più di 200 persone che rischiano di vivere in zone che sono rimaste isolate”.

Giani ha sottolineato che “i movimenti franosi sono continui, finora è stato tutto gestibile poi la preoccupazione è che il maltempo vada a creare ulteriori danni”. Il presidente della Regione ha confermato che le situazioni più complesse sono quelle “relative al confine con l’Emilia-Romagna. Sono in contatto con i sindaci, i nostri tecnici della protezione civile stanno raccogliendo tutte le indicazioni per mandare mezzi e personale idoneo. Ad ora la situazione è sotto controllo ma i danni e i movimenti franosi sono molto percepibili nell’Alto Mugello”.

Arriva poi dai Carabinieri della Stazione CC di Palazzuolo sul Senio, il rapporto sul soccorso di 43 alunni e 4 insegnanti, bloccati, per le frane cadute sulle vie di accesso, presso un centro di formazione posto in località Piedimonte: “La presenza di terreno e alberi caduti sulle strade ha reso inaccessibile ai mezzi l’area, raggiunta a piedi dai soccorritori. Gli studenti, di una scuola media di Firenze, e i loro 4 insegnanti, in buone condizioni fisiche e rasserenati dall’intervento dei soccorritori, raggiungeranno poi la Sala Polivalente messa a disposizione dal Comune, dove riceveranno alloggio e ristoro”.