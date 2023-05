Allerta meteo arancione in Alto Mugello prorogata a giovedì 18

Firenze, la sala della Protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l’allerta meteo arancione sull’alto Mugello (Firenze) fino a giovedì 18 alle 13 e il codice giallo per rischio idrogeologico sulle zone settentrionali esteso fino alle 13 sempre di giovedì 18.

Prosegue allerta meteo gialla per vento sulle zone centrali per la giornata di oggi. Lo rende noto il governatore Eugenio Giani. L’allerta arancione su alto Mugello, e anche su alta Val Tiberina e alto Casentino in provincia di Arezzo, originariamente era prevista fino alle 16 di oggi.

L’allerta meteo, si spiega dalla protezione civile regionale, è di colore ‘arancione’ per il Casentino, la Romagna toscana e la Valtiberina e di colore ‘giallo’ per il resto delle province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Lucca.

Deboli precipitazioni e temporali possibili anche su resto della regione. A causa di una depressione centrata sul medio Adriatico nella seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 17, si legge nella nota diffusa dalla Regione, “si avranno deboli piogge sulle zone appenniniche – in particolari quelle rivolte sui versati adriatici – con cumulati medi e massimi poco significativi. Ci saranno inoltre piogge o brevi rovesci e temporali sulle zone centro-meridionali, soprattutto quelle prossime alla costa livornese e grossetana, con cumulati medi non significativi. Domani, giovedì, la situazione sarà simile, con deboli precipitazioni sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino nella prima parte della giornata e rovesci sparsi dal pomeriggio sulle zone centro-meridionali”.

Per quanto riguarda il vento, sono previste raffiche di Tramontana/Grecale fino a 70-80 km/h sui crinali appenninici, fino a 50-60 km/h in collina e fino a 40-50 km/h in pianura, sottovento ai rilievi. Mare molto mosso a largo sia oggi che domani.