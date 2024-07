Palazzo Vecchio: la prima volta del nuovo Consiglio comunale

Palazzo Vecchio – “La prima riunione di giunta dovrebbe essere giovedì”, e la nuova delibera sugli affitti turistici brevi “la porteremo in giunta giovedì, insieme alla delibera degli equilibri di bilancio”. Lo ha annunciato Sara Funaro, sindaca di Firenze, al termine del primo incontro con la sua squadra di governo a Palazzo Vecchio. Ed oggi la prima seduta del nuovo consiglio comunale.

Se è stata lunga la gestazione della nuova squadra di governo della città, con Funaro che si è presa circa tre settimane per annunciare la Giunta, adesso il cronoprogramma sembra aver avuto un’accelerazione.

“La nostra intenzione è quella di andare il più velocemente possibile perché questo è un tema urgente sul territorio, e deve essere affrontato con la massima urgenza”, questo quanto affermato da Sara Funaro in merito alla delibera sugli affitti brevi nella riunione di ieri. Nell’incontro, ha spiegato Funaro, “abbiamo parlato di aspetti organizzativi” e dei primi punti “che dobbiamo affrontare, a partire dalle delibere che porteremo nei prossimi giorni: ovviamente quella degli equilibri di bilancio, ma anche la delibera sullo stop agli affitti turistici brevi, e altre questioni che dovremmo affrontare nella giunta, a partire da anche tutta una serie di azioni fondamentali per il tema abitativo, sulle quali ci sono delle urgenze, e quelle che dobbiamo iniziare a programmare sulla regolamentazione del commercio, in particolar modo per la tutela degli esercizi storici e di vicinato”.

E’ stata decisa anche una giornata di summit da calendarizzare la prossima settimana per una giunta programmatica dove definire il lavoro e le priorità di ogni assessorato. Fra le opzioni anche quella di tenerla fuori città, alla Verna, dove all’interno del Convento c’era la stanza di La Pira, “quindi un luogo simbolico anche per la città di Firenze”. Sul tema dello stadio, ha detto Funaro, “non abbiamo parlato” nell’incontro. “Ovviamente – ha aggiunto – mi sono sentita sia con il presidente che con il direttore” della Acf Fiorentina, e “spero che a breve ci sarà la possibilità di incontrarsi”.

Tracciata ieri la roadmap oggi si torna sui banchi del consiglio comunale nella prima seduta che si aprirà alle 14.00 e dove si eleggerà il presidente dell’assemblea, che registra nella maggioranza una predominanza di consiglieri di area schleiniana (7 su 9) dopo l’ingresso in Giunta dei riformisti Perini, Vicini, Sparavigna, Biti e Albanese. Della coalizione di maggioranza fanno parte anche i tre consiglieri di Sinistra italiana. C’è poi l’opposizione che vedrà da sinistra Dimitri Palagi (Sinistra progetto comune) Cecilia Del Re (Firenze democratica)-Dimitri Palagi (Sinistra progetto comune)-Lorenzo Masi (M5S) Francesco Casini (Italia Viva) Guglielmo Mossuto (Lega) ed Eike Schmidt.