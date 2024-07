Empoli, presentato progetto nuovo stadio. Sarà pronto in 36 mesi.

“Avveniristico, sostenibile, moderno e a misura della città”: presentato dal presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi e dalla figlia Rebecca, vicepresidente e ad, il progetto di riqualificazione per lo stadio di Empoli

18.600 posti (circa 2.500 posti in più di ora), ecosostenibile, realizzato con un costo stimato in 45 milioni: è il nuovo stadio di Empoli il cui progetto è stato presentato oggi al cospetto del ministro dello Sport Andrea Abodi.

Il progetto ha una tabella di marcia completa di 29 mesi, mentre è di 36 mesi l’entrata in funzione rispetto alle esigenze sportive. “Un obiettivo che vedo finalmente alla portata. Un progetto che può portare beneficio a noi come società, ma anche a tutta la città. Un regalo per noi ma anche per tutta Empoli”, ha detto il presidente Corsi.

“A Empoli sono venuto spesso – ha detto il ministro Abodi – mi auguro che sia arrivata l’esperienza finale, quella che si manifesta con la volontà della società di presentare un progetto e una fattibilità finanziaria. C’è qualche nodo da sciogliere con l’amministrazione, ma diciamo che è la volta buona”, “cerco di essere presente dove c’è fermento, dove c’è voglia di impresa e di risolvere i problemi. Ed è lo spirito di questa società”.

“Sarà la volta buona”, dice l’ad Rebecca Corsi, che ammette “una decina di anni fa quando parlammo per la prima volta di questo progetto non eravamo così pronti per un passo così importante. Abbiamo anche l’ampliamento del centro sportivo, lo vogliamo rinnovare per essere al passo coi tempi”.

Ha presentato il progetto Gianmarco Lupi, direttore organizzativo: “Abbiamo pensato di realizzare un’opera di pubblico interesse, ci siamo agganciati alla legge stadi. Abbiamo cercato partner nel mercato. Abbiamo depositato venerdì sera il progetto in Comune. Ora tocca alla conferenza dei servizi”.

Il progetto del nuovo stadio di Empoli ha vari passaggi. Con la riqualificazione della Curva Sud: “rimuoveremo i quattro blocchi per avere una tribuna da 4.000 spettatori interamente coperta e dedicata ai tifosi empolesi. Ci sarà un superstore di 3.000 mq, 1.500 per la vendita al dettaglio. Serviranno sette mesi a partire da inizio lavori”. Per “la curva Nord rimozione dei settori di curva nord e nord ovest, tribuna di 3.800 posti dedicata alla tifoseria ospite. All’interno un auditorium da 330 posti con utilizzo commerciale e ludico-culturale. Serviranno nove mesi dopo il termine della curva Sud. Saranno demoliti i vecchi spogliatoi”.

Invece, spiega ancora l’Empoli Fc, “il campo di gioco avrà uno spostamento traslato di 15 metri. Tre settori su quattro saranno a ridosso del terreno di gioco. Serviranno tre mesi, quelli estivi a fine campionato. La tribuna principale sarà demolita e sarà realizzata una tribuna nuova a ridosso del campo con 4.300 posti coperti (600 vip, 100 per la stampa, 16 skybox, due aree hospitality). Ci saranno 6.300 metri quadri di 23 negozi distribuiti su tre livelli. Dieci mesi di tempo occorrono per la tribuna.