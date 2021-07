Ospedale Versilia senza ricoverati per Covid, a Massa non più pazienti in ti

Nelle precedenti ondate, l’ospedale della Versilia era arrivato ad ospitare contemporaneamente fino a 121 malati Covid

A partire dal 2 luglio, l’ospedale Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca), è senza ricoverati per Covid. L’ultimo paziente è stato dimesso stamattina. La notizia, spiega la Asl in una nota, conferma l’attuale decremento della pandemia nel territorio della provincia di Lucca e dell’Azienda USL Toscana nord ovest, tanto più che da oggi anche la terapia intensiva dell’ospedale di Massa (Massa Carrara) è senza ricoverati.

L’ospedale versiliese può così dare il via alle misure di de-escalation previste: chiusura temporanea del reparto di terapia intensiva Covid per consentire la pulizia e la sanificazione di locali e attrezzature e disattivazione del reparto di degenza ordinaria Covid. Nel contesto del sistema di rete ospedaliera aziendale, il Versilia resterà sempre pronto a riattivare le proprie bolle Covid nel malaugurato caso in cui i contagi dovessero risalire e si dovesse ripresentare la necessità di accogliere pazienti positivi con percorsi separati. Nelle precedenti ondate pandemiche, il Versilia era arrivato ad ospitare contemporaneamente fino a 121 malati Covid.

Sempre a partire da oggi poi, l’ospedale di Massa non ha più pazienti ricoverati nella terapia intensiva Covid. L’ultimo paziente che ancora si trovava nel reparto si è negativizzato ed è stato spostato. Adesso restano ricoverate 5 persone nel reparto di degenze ordinarie Covid.

A Massa, il picco di ricoveri per Covid era stato raggiunto nella primavera del 2020, esattamente il 23 aprile, durante la prima ondata, quando al Noa si arrivarono ad avere 166 persone positive ricoverate contemporaneamente: 34 in terapia intensiva, 23 in terapia subintensiva e 109 in degenza ordinaria. Una situazione che non si è ripetuta nelle due successive ondate pandemiche grazie alla riorganizzazione dei ricoveri Covid attuata a livello di rete ospedaliera.