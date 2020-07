Oshinoko Bunker Orchestra l’intervista!

A dieci anni di distanza dal precedente lavoro, è fuori il nuovo album della Oshinoko Bunker Orchestra, meglio conosciuta come O.B.O. Ascolta l’intervista a cura di Davide Agazzi

A dieci anni di distanza dal precedente lavoro, è fuori il nuovo album della Oshinoko Bunker Orchestra, meglio conosciuta come O.B.O.

Album senza titolo, così come per i precedenti lavori della band fiorentina, il disco è un concentrato di rumori e distorsioni, quasi interamente strumentale: voci e urla fanno capolino qua e là fra le tracce.

Al momento disponibile solo per il mercato digitale (la nuova uscita segna anche l’ingresso del trio toscano nel roster dell’etichetta Black Candy Records); l’idea è quella di pubblicare l’album in formato vinilico in autunno, possibilmente associandone l’uscita con la ripresa dell’attività dal vivo.

Vanni, chitarrista della band, è stato ospite nei nostri studi per presentare il nuovo lavoro.

ASCOLTA: