“Oro verde, c’era una volta in Colombia” in esclusiva allo Spazio Alfieri

In esclusiva allo Spazio Alfieri da giovedì 11 aprile, h. 18.30 e 21.00, “Oro Verde – C’era una volta in Colombia”, un viaggio alle origini del narcotraffico colombiano.

Presentato allo scorso Festival di Cannes come film d’apertura della prestigiosa Quinzaine des réalisateurs, passato poi per diversi importanti Festival Internazionali, il film diretto da Ciro Guerra e Cristina Gallego, già registi e produttori del film candidato all’Oscar El abrazo de la serpiente, è vincitore di tre Fénix Award (i principali premi cinematografici sudamericani) e designato come Film della Critica per il SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici). Il rodato duo ha deciso di raccontare come il traffico di droga ai suoi esordi abbia cambiato la Colombia, partendo dalle vicende private della grande famiglia Pushainas capitanata da Ursula, donna forte e carismatica.

Un viaggio avvincente alle origini del narcotraffico in Colombia attraverso la storia epica di una famiglia indigena wayuu. La capofamiglia Ursula, l’audace Raphayet e la bella Zaida scopriranno la ricchezza, ma anche i suoi risvolti tragici. Avidità e sete di potere metteranno a repentaglio le loro vite, la loro cultura, i loro riti ancestrali.

Ingresso euro 7,00 soci UniCoop Firenze euro 6,00

INFO TEL. 055 5320840 www.spazioalfieri.it