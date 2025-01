Operaio al lavoro in strada muore travolto da un albero a Pescia

Un operaio 61enne è morto stamani travolto da un albero in provincia di Pistoia, a Pescia. Secondo quanto appreso l’uomo stava abbattendo l’albero insieme ai colleghi e il fusto gli è crollato addosso.

Stava lavorando in strada, quando un albero è crollato e lo ha centrato in pieno. E’ morto così, secondo le prime ricostruzioni, un operaio di Pescia soccorso questa mattina a Pescia, in provincia di Pistoia. L’uomo, di 61 anni, è stato raggiunto dal personale del 118, ma il medico non ha potuto altro che constatare la morte. Era dipendente di una cooperativa che si occupa di sfalciare le sterpaglie, si trovava su una strada stretta: mentre lui e dei colleghi stavano abbattendo la pianta il fusto gli è crollato addosso. I compagni hanno subito dato l’allarme.

L’assessora regionale al lavoro di Regione Toscana Alessandra Nardini ha scritto: “Un operaio è morto in strada travolto da un albero a Pescia, nel pistoiese. Saranno le indagini e le autorità competenti a chiarire quanto accaduto ed eventuali responsabilità, ma una cosa è certa: questo continuo bollettino di vittime va fermato. Il lavoro non può e non deve mai tradursi nel rischio di ammalarsi, ferirsi o addirittura morire, come è successo di nuovo oggi”.