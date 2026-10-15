Omicidio in affittacamere a Prato, la vittima è un 17enne

E’ stata identificata la vittima dell’ omicidio avvenuto ieri in un dormitorio in via Marini a Prato, si tratta di un 17enne cinese, immigrato regolare.

Per il delitto si è costituito due giorni fa in questura un altro cittadino orientale, 53

anni, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine per spaccio di droga. Agli inquirenti il presunto omicida ha spiegato, riguardo al movente del delitto, che la vittima lo avrebbe filmato mentre assumeva droga. Il presunto omicida avrebbe invitato il connazionale a smetterla di riprenderlo altrimenti gli avrebbe sparato. Ma sono in corso accertamenti anche su questo. Il 53enne aveva anche dato fuoco ai bagagli che aveva

nell’immobile, motivo per cui in via Marini erano intervenuti anche i vigili del fuoco.