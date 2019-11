Omaggio a Nick Drake, con Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo

Omaggio a Nick Drake. A Firenze il concerto tributo di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo. Mercoledì 6 novembre in sala Vanni omaggio in musica, parole ed immagini al fragile e straordinario talento del cantautore britannico

Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo rendono omaggio al genio di Nick Drake, immenso cantautore britannico scomparso nel 1974 a soli 26 anni. E lo fanno con la nuova edizione dell’album tributo “Pongmoon”, un docu-film in scena alla Festa del Cinema di Roma e un tour che mercoledì 6 novembre li porta sul palco della Sala Vanni di Firenze (ore 21), con un live delicato ed essenziale. Nick Drake e la sua opera sono oggetto di culto per generazioni di musicisti e appassionati. Questo in virtù della superba qualità del songwriting, della delicata e malinconica poesia e delle abilità strumentali del cantautore inglese. Un talento assoluto della musica mondiale scomparso prematuramente e divenuto fonte di ispirazione per molti protagonisti dell’attuale scena musicale.

“Way to Blue” è uno spettacolo emozionante in cui gli immortali capolavori di Nick Drake rivivono sul palco per mano di due protagonisti della musica Italiana: Rodrigo D’Erasmo (violino) polistrumentista, produttore, arrangiatore e membro degli Afterhours e Roberto Angelini (chitarra acustica e voce) cantautore e musicista, tra gli altri, di Niccolò Fabi e della resident band di Propaganda live.

Un concerto intimo, in cui suoni e immagini si fondono per creare atmosfere emozionanti, per ricordare e celebrare un mito.

Mercoledì 6 novembre 2019 – ore 21

Sala Vanni – piazza del Carmine, 14 – Firenze

Biglietto 20 euro; prevendite nei punti Box Office Toscana e online su www.ticketone.it

Info tel. 055.218647 – www.lndf.it