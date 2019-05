Omaggio a Franco Piavoli. Tra Masterclass e proiezioni, una giornata dedicata al regista de Il pianeta azzurro. Venerdì 31 maggio, cinema La Compagnia e Mediateca Toscana. Alla presenza del regista

Il suo nome, per il grande pubblico, è legato al suo film-capolavoro, Il pianeta azzurro, del 1982,che al momento della sua uscita fece molto parlare di sé per il linguaggio innovativo e sperimentale e che ancora oggi rimane una lezione insuperata per i giovani cineasti. Franco Piavoli, regista tra i più innovatori del cinema italiano, sarà ospite a Firenze venerdì 31 maggio, ad una giornata a lui dedicata, con eventi che si svolgeranno in Mediateca Toscana (via San Gallo, 25) e al cinema La Compagnia (via Cavour 50/r). Piavoli, regista bresciano, è infatti particolarmente legato alla città di Firenze, essendo stato membro della giuria internazionale del Festival dei Popoli nel 2002 e avendo firmato la regia teatrale, insieme a Ermanno Olmi e Mario Monicelli, del Trittico Pucciniano al Maggio Musicale Fiorentino nel 1983. L’evento è organizzato dalla rivistafiorentina Quaderno del Cinemareale – che al regista ha dedicato un numero monografico dal titolo “Il paradiso terrestre” – in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

PROGRAMMA:

Masterclass – ore 16.00 Mediateca Toscana – ingresso libero

La giornata dedicata al cinema di Franco Piavoli, venerdì 31 maggio, inizia alle ore 16.00, con una Masterclass del regista alla Mediateca Toscana (via San Gallo, 25, ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti). Il regista parlerà del suo cinema insieme ai curatori della rivista Quaderno del Cinemareale, che a lui ha dedicato un numero monografico dal titolo “Il paradiso terrestre”, che contiene, oltre ai contributi critici, un ‘trattamento’ cinematografico inedito e alcuni estratti di sceneggiature originali firmati da Franco Piavoli. Durante l’incontro saranno proiettati e commentati anche alcuni estratti dei film dell’autore, tra cui brani di Festa, l’ultimo mediometraggio di Piavoli, presentato al Festival di Locarno nel 2016. Intervengono all’incontro i curatori della rivista, Francesco Andreotti, Livia Giunti e Pinangelo Marino.

L’ora di carta: incontro letterario al cinema La Compagnia, ore 19.00 – ingresso libero

La rivista Quaderno del Cinemareale sarà al centro di un incontro, al cinema La Compagnia (ore 19.00), per L’Ora di carta, ciclo di appuntamenti dedicati a riviste letterarie e cinematografiche, presentate nel foyer della sala I curatori della rivista, Francesco Andreotti, Livia Giunti e Pinangelo Marino, faranno un excursus dei contenuti del numero monografico dedicato a Franco Piavoli, nel quale figurano contributi di registi accreditati, tra i quali Marco Bellocchio e Silvano Agosti, insieme quello della pianista e attrice Alessandra Agosti e a quelli di numerosi studiosi e docenti universitari

La proiezione

L’evento conclusivo della giornata, al cinema La Compagnia, sarà la proiezione (ore 21.00) del film-capolavoro di Franco Piavoli, Il Pianeta azzurro, definito da Andrej Tarkovskij “un poema, un viaggio, un concerto sulla natura, l’universo, la vita.”. Girato in 35 mm, quasi quarant’anni fa, l’opera è ancora oggi innovativa, nelle tecniche e nei contenuti, e torna sul grande schermo, per il pubblico fiorentino, in versione ridigitalizzata. Il film segue il susseguirsi delle stagioni, il rifiorire della natura dopo le gelate invernali, mettendo in rilievo il rapporto dell’uomo con la natura. Il film, prodotto da Silvano Agosti, si avvale delle musiche originali di Josquin Desprez e racconta un anno di vita sul pianeta terra. Le quattro stagioni si susseguono e si fondono: un anno è condensato in una sola giornata. Il risultato è una sinfonia sonora e visiva che incanta lo spettatore, un inno alla vita e alla potere vitale e rigenerativo della natura.

Biglietto 5 € intero / 4 € con riduzione

La rivista

Il Quaderno del Cinemareale è una rivista cinematografica cartacea diretta da Pinangelo Marino e realizzata nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema. Fondata a Firenze nel 2014, la rivista ha coinvolto negli anni autori, critici e accademici, nella riflessione sui processi creativi del Cinema del Reale, pubblicando focus su e con autrici e autori del cinema italiano. Il numero monografico dedicato a Vittorio De Seta ha ispirato omaggi ed eventi in tutta Italia, oltre che un film d’animazione realizzato da Simone Massi, prodotto da Bo Film e presentato nell’ambito della 73esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il volume è stato adottato anche come testo d’esame al corso di Cinematografia documentaria dell’Università Roma Tre. Info: www.cinemareale.it



Franco Piavoli

Franco Piavoli nasce il 21 giugno del 1933 a Pozzolengo, in provincia di Brescia. I suoi primi film risalgono agli anni ’60, in Super 8 tra cui, Le stagioni (1961), Domenica sera (1962), Emigranti (1963), Evasi (1964) tutti premiati al festival di Montecatini. Il pianeta azzurro (1982), prodotto dal regista Silvano Agosti, è il suo primo lungometraggio. Il film vince il premio BCV per un nuovo autore e il Premio UNESCO alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’anno seguente il Nastro d’Argento per il miglior regista esordiente e altri premi. Il film seguenti sono Lucidi inganni (1986) e Nostos – Il ritorno (1989), personale rivisitazione del mito di Ulisse, presentato al Festival di Locarno, al Mill Valley Film Festival di San Francisco e al Festival di Mosca. Il film vince il premio O.P.L. al Festival di Djerba. Nel 1996 Voci nel tempo vince il Premio FEDIC alla Mostra del Cinema di Venezia e nel 1998 al Filmtage di Gottingen ottiene il premio del pubblico. Nel 2002 Piavoli partecipa al Festival di Locarno con Al primo soffio di vento e nel 2003 è invitato al Sundance Film Festival. Il Quirinale gli assegna il Premio Vittorio De Sica nel 2004. L’anno successivo partecipa al Festivaletteratura di Mantova con Affettuosa presenza. Nel 2009 realizza L’orto di Flora, parte del film documentario Terra Madre diretto da Ermanno Olmi. L’anno seguente gli viene conferita la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana nell’ambito del Premio Solinas. Sempre nel 2010 perde la moglie Neria Poli, figura di fondamentale importanza tanto nella vita privata quanto in quella artistica e professionale. Nel 2012 tiene un corso di regia cinematografica nell’ambito del laboratorio “Fare cinema”, diretto da Marco Bellocchio e realizza, insieme agli allievi, il cortometraggio Frammenti, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2013 il regista è omaggiato da Claudio Casazza e Luca Ferri, che presentano al Torino Film Festival il film Habitat [Piavoli]. Nel 2016 il festival Cinéma du Réel di Parigi, uno dei più importanti festival internazionali, gli dedica una retrospettiva completa. Sempre nel 2016 Piavoli presenta il suo nuovo mediometraggio Festa al Festival di Locarno.