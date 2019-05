Innocenti: sabato ultimo appuntamento de “Il museo si racconta”

Si terrà sabato 1° giugno alle 16.30 l’ultimo appuntamento con “Il Museo si racconta”, la serie di visite guidate a tema che approfondiscono storie, memorie, abitudini e quotidianità dell’Istituto fiorentino che da seicento anni si occupa di accoglienza e tutela dei minori.

Durante l’ultimo appuntamento de “Il museo si racconta”, i partecipanti saranno proiettati in un viaggio dalle origini dell’Ospedale fino alla proclamazione della Repubblica passando dalla sezione storica del Museo, in cui sono conservati i “segni” distintivi dei nocentini e delle nocentine, fino alla parte più recente in cui documenti, foto originali e video interviste raccontano le trasformazioni che hanno portato allo sviluppo di una nuova cultura dell’infanzia. Con l’occasione sarà possibile visitare, in via esclusiva, l’antico ufficio di “registrazione” dei bambini, aperto dopo la chiusura della ruota, poi sede d’archivio.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.museodeglinnocenti.it