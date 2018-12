Nuovo murales a Lucca, quando l’accoglienza passa per l’arte urbana

Sarà presentato il 20 dicembre a Lucca il nuovo murales realizzato nei locali della comunità per minori Carlo del Prete. Si tratta di un intervento artistico realizzato da Tellas e Ciredz, esponenti della scena dell’arte urbana italiana, che hanno lavorato con i minori accolti dalla struttura e le scuole del territorio, alla realizzazione dell’opera.

Accoglienza è Arte, è questo il titolo del progetto, curato da Keras società cooperativa e sviluppato dalla cooperativa “L’Impronta”, che ha portato alla realizzazione di un grande murales, nei locali della Comunità per minori “Carlo Del Prete”.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i ragazzi minori che vivono nella struttura, e che grazie alla collaborazione con i due artisti Tellas e Ciredz, hanno reso l’edificio che li ospita un vero e proprio laboratorio creativo del percorso artistico.

Nelle due settimane di residenza artistica anche gli studenti del Liceo artistico e musicale “Passaglia” e dell’Istituto professionale “Civitali” di Lucca hanno partecipato al progetto artistico, attraverso laboratori di fotografia e video, laboratori di artigianato e moda e grazie alla preziosa collaborazione dell’Atelier Ricci e di Villa Trentuno. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e al coinvolgimento di partner privati come Baldini Vernici e Toscolano 1381.

A conclusione del percorso, sarà organizzata un’asta di beneficienza, che si svolgerà a Lucca nei locali di Memo’s Boutique Events, in via di Mezzo, 15, con pezzi unici dipinti dagli artisti. Durante la serata verrà presentato il murales realizzato da Roberto Ciredz e Fabio Tellas e saranno proiettati foto e video di preparati da Fabrizio Bruno in collaborazione con gli studenti del liceo artistico e musicale “Passaglia”. Per l’occasione verranno mostrate al pubblico le gonne, uniche e inedite, cucite dall’atelier Ricci con i tessuti dipinti dagli artisti insieme con i ragazzi dell’istituto professionale “Civitali” e le borse di Villatrentuno, pezzi artigianali e fatti a mano, resi in questo caso ancora più speciali grazie agli inserti in pelle dipinta dai due esponenti dell’arte urbana italiana. Chiuderà l’evento il workshop sulla carta fatta a mano organizzato da Toscolano 1381.