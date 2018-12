Abramovic: la politica perde senso in fretta, l’arte va più a fondo

Lo ha detto l’artista serba Marina Abramovic a Palazzo Strozzi, a Firenze, per la fine della performance ‘The house with the ocean view’ messa in scena da Tiina Pauliina Lehtimäki. Rispondendo a domande sul valore politico delle sue opere.

“Prima la performance non faceva parte delle arti più note e diffuse, oggi sì, io ho dedicato 50 anni di carriera a questo, per farla entrare in un museo, perché diventasse un’arte a pieno titolo”. Lo ha detto l’artista serba Marina Abramovic a Palazzo Strozzi, a Firenze, per la fine della performance ‘The house with the ocean view’ messa in scena da Tiina Pauliina Lehtimäki. Rispondendo a domande sul valore politico delle sue opere, Abramovic ha spiegato che “il mio lavoro non ha un messaggio politico, o almeno non solo, contiene tutto perché più il lavoro è stratificato e più dura nel tempo”. “La politica – ha aggiunto l’artista – cambia così velocemente, è come i titoli dei giornali, il giorno dopo non hanno più senso, quindi più si va a fondo e più si diventa universali come artisti”. Interpellata sul rapporto con le nuove tecnologie, inoltre, l’artista ha detto che “fanno parte della nostra epoca e non possiamo evitarle” anche perché “è importante essere in contatto con lo spirito del proprio tempo”. “Quello che è sbagliato – ha però aggiunto – è il nostro approccio perché siamo diventati schiavi, dipendenti dalla tecnologia”. Sulla possibilità di usarla per fare arte, Abramovic ha detto che “alle tecnologie è connessa molta cattiva arte, bisognerebbe avere un gran bell’idea per utilizzarle, e al momento non ce l’ho ancora avuta”.