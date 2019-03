Nuovo incendio nel comune di Pescia, in arrivo canadair

L’incendio in località Pontito, è partito ieri sera e al momento stanno operando sei squadre di volontari e una di operai forestali, due elicotteri regionali, il DO dell’Appennino, sei squadre di forestali. Verso le 9,00 è previsto l’arrivo di due canadair.

Eera invece in in fase di spegnimento ieri sera l’incendio boschivo di Stiappa, sempre nel comune di Pescia (Pt). Il fuoco ha mandato in fumo circa 7 ettari di bosco misto di castagni. A terra hanno operato 10 squadre di volontariato e una squadra di operai dell’Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, coadiuvati da una squadra di vigili del fuoco.

Un altro incendio ha interessato una zona boscata di Marradi (Fi).