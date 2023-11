Nuove spaccate a Firenze, due persone arrestate – Sfondano la vetrina di un enoteca e rubano un cellulare e un iPad, ma sono stati sorpresi e arrestati dalla polizia per furto aggravato.

E’ accaduto la notte scorsa nel centro storico di Firenze, in via del Leone. I due di 25 e 26 anni sono stati portati nelle camere di sicurezza della questura.

Indagini dei carabinieri della Compagnia di Firenze per altri due nuovi furti avvenuti sulla direttrice di Novoli. In via Maragliano, una cittadina ha notato verso le 2.30 il vetro rotto a un negozio per cani e ha avvisato il Nue112. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sul posto hanno verificato che i ladri avevano infranto il vetro della porta di ingresso e avevano rubato il registratore di cassa. Da quantificare il denaro rubato. L’altro furto c’è stato nel viale Guidoni ai danni di un chiosco. Il titolare, verso le 4.30, ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno accertato che ignoti, dopo aver divelto la lamiera della parte posteriore del chiosco ed essere entrati dentro, hanno rubato il registratore di cassa che conteneva pochi euro. Furti: Nardella, di notte ci sono pochi agenti ma va pattugliato

Sulla sicurezza a Firenze “non mi interessano le polemiche con Piantedosi di cui conosco la professionalità. A me interessano i risultati, i militari per le ‘strade sicure’ sono arrivati e si vede. Per l’aumento di agenti delle forze dell’ordine, aumento netto rispetto al turnover dei pensionati ad oggi non ci risulta e purtroppo si vede perché la notte ci sono poche pattuglie disponibili e le spaccate avvengono di notte”. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un evento in città.

“Da parte nostra stiamo assumendo 50 nuovi ispettori della polizia municipale e siamo pronti a partir col concorso per altri 200 agenti – ha aggiunto -. In tutto 250, quello che chiediamo è che lo Stato ci mandi 200 agenti di forze dell’ordine in più. Noi riteniamo scontato il turnover per rimpiazzare chi va in pensione, noi chiediamo 200 agenti in più rispetto al rimpiazzo dei pensionati”. Sempre sulla sicurezza, e sul fenomeno delle ‘spaccate’ per fare furti a Firenze – fenomeno che si sta affermando con intensità negli ultimi tempi -, Nardella ha detto che “lunedì la prefetta ha convocato un Cosp ed è un bene. Sono arrivati i militari per l’operazione ‘strade sicure’ ma i militari hanno una missione precisa, svolgere un presidio fisso in zone critiche e infatti la loro presenza si vede, produce una bella differenza. Ma noi abbiamo bisogno di pattugliamento notturno, con pattuglie delle forze dell’ordine che girano tutta la notte, soprattutto nelle zone dove avvengono le nostre spaccate. Non vedo altre soluzioni”. “Come Comune di Firenze – ha aggiunto – abbiamo fatto due operazioni molto concrete che vogliamo attuare entro Natale. Una riguarda il progetto ‘negozi sicuri’, il Comune ha messo 400mila euro, la stessa cifra sarà messa dalla Camera di commercio e dalla Fondazione Cr Firenze. Con 1,2 milioni noi daremo contributi a decine e decine di commercianti che con queste risorse potranno realizzare una serie di interventi per mettere in sicurezza i propri negozi, rafforzare le vetrine, impianti di videosorveglianza e allarme. Così come ci sono altri 400mila euro che mettiamo sull’operazione dei ‘centri commerciali naturali’ e delle strade sicure per prendere pattuglie di vigilanza privata armata che siano professionalmente preparate”.